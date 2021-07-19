Ясновидящая Кирсти Тиммер обратилась к работодателям: “Дешевая реклама через меня не получится”

“О маркетинге и рекламе сегодня”, — начала свой пост Тиммер. “У меня 11,5 тысяч подписчиков в Instagram, а это значит, что я могу свайпать (чтобы перейти по ссылке в сторис пользователь должен провести по экрану снизу вверх — сделать свайп — ред.) и добавлять ссылки. Мои подписчики — взрослые люди, которым интересен магический мир, в котором я живу и работаю”, — отметила Кирсти.

Она призналась, что количество ее подписчиков не очень велико по сравнению с “инста-звездами”, но она все равно получает много предложений о сотрудничестве: “Предлагают один подарок с оговоркой, что я продвигаю эту компанию, а затем устраиваю giveaway (конкурс с розыгрышем призов — ред.)”.

“К сожалению, это не соответствует моим принципам. Сообщаю, что я с радостью продвигаю театральные представления, концерты, книги и другие культурные деятельности, я всегда делаю это бесплатно, но все остальные предприятия… Алло, мы ведем здесь бизнес, почему я должна за какую-нибудь баночку или посудину делать рекламу? Я могу купить это сама”, — спросила Тиммер. Однако, по ее словам, бизнес есть бизнес, и эта сделка просто ей не подходит.

“Я не продаю себя за один продукт. Это так просто. Я не хочу разочаровывать своих подписчиков и становиться дешевым рекламным каналом, это не соответствует моей природе”, — написала Тиммер, добавив, что если ей что-то понравилось, то она расскажет об этом, даже если ее не попросят. “Я сделала достаточно, но дешевая реклама через меня не получится. Это так просто. Заранее извиняюсь”, — написала она.