У эстонской звезды реалити-шоу обнаружили серьезное заболевание: “Я собиралась завести детей, но не могу”

“Так что этот мир еды был утомительным и скучным для меня до тех пор, пока я не собралась завести детей (что для меня является очень важным решением), но я не могу, потому что у меня синдром поликистозных яичников (СПКЯ)”, — написала сначала Кыпп.

“Для меня СПКЯ — это результат гораздо более серьезного заболевания, которое тайно подкрадывается в течение многих лет. Мое тело постоянно сигнализировало мне, но я, глупая, не понимала. Я не понимала, почему по утрам еда мне противна, но я на самом деле хотела поститься. Я не понимала, почему от мороженого меня рвало, но на самом деле мое бедное тело не хотело есть углеводы, я не понимала, почему в меня не влезала каша утром, но на самом деле у меня есть предрасположенность к непереносимости глютена (а мое тело не хочет углеводов). Я причиняла себе боль — заставляла себя есть”, — поделилась Хелен.

По ее словам, это связано с тем, что у нее развилась инсулинорезистентность в клетках, в результате чего поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чем обычно, и большее количество инсулина в крови вызывает сгущение.

“Каждый человек индивидуален с точки зрения питания. Мое тело никогда не хотело много углеводов. Но мне было очень трудно понять это. В пищевой промышленности сахар используется в огромных количествах для увеличения продаж, поскольку он оптимально улучшает вкусовые качества”, — написала Кыпп, добавив, что, когда она обнаружила, что набрала вес, она подумала, что корень всех зол — сыр в сырных булочках по вечерам. На самом деле, ей вообще не подходили булочки.

Наконец, Кыпп посоветовала прислушаться к своему телу: “Посмотрите, чего хочет тело! Некоторые тела хотят больше сахара, другие хотят есть больше жира. Просто посмотрите на себя и не заставляйте себя есть”.