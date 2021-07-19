Дочь Анастасии Заворотнюк заболела коронавирусом и рассказала о других диагнозах

В беседе с подписчиками Анна призналась, что заразилась, скорее всего, во время недавней поездки в Ялту. По ее словам, на курорте практически никто не соблюдал масочный режим. Забыли люди, как утверждает Заворотнюк, и о социальной дистанции, на последние два года ставшей нормой общения.

Анна подчеркнула, что у нее практически ни на что нет сил. По словам дочери артистки, ей приходится по несколько раз перечитывать и вспоминать то, что она прочла только что. Судя по всему, заболела Заворотнюк вместе со своим бойфрендом — в одной из Сторис она подчеркнула, что проводит свое время с ним.

А на прошлой неделе она откровенно поделилась и другими проблемами со здоровьем. Оказалось, на протяжении последних двух лет она страдает от депрессии и панических атак. “Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни”, — призналась девушка. Откровенный пост дочери тяжелобольной актрисы впечатлил интернет-пользователей, и они высказали слова поддержки.