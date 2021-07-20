Маски для лица или бикини необычной формы? Эстонская блогерша выставила горячее фото

Яркая блогерша Маделин Кург довольно часто радует подписчиков, выставляя откровенные фотографии в белье или купальнике. Взамен подписчики оставляют ей много положительных комментариев, делая акцент на ее сексуальной фигуре.

Недавно красотка выставила фото, на котором она фотографирует себя в зеркало в мини-бикини, больше похожем на маски от вирусов.

Также не так давно блогерша выставляла фото для подписчиков, на котором она позирует в сексуальном черном белье.