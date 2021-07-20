20.07.2021, 09:00
Маски для лица или бикини необычной формы? Эстонская блогерша выставила горячее фото(3)
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Дочь криминального авторитета и блогерша Madeleyn (Маделин Кург) разместила на своей странице Instagram снимок в бикини, который больше похож на маски от вирусов.
Яркая блогерша Маделин Кург довольно часто радует подписчиков, выставляя откровенные фотографии в белье или купальнике. Взамен подписчики оставляют ей много положительных комментариев, делая акцент на ее сексуальной фигуре.
Недавно красотка выставила фото, на котором она фотографирует себя в зеркало в мини-бикини, больше похожем на маски от вирусов.
Также не так давно блогерша выставляла фото для подписчиков, на котором она позирует в сексуальном черном белье.