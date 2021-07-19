День открытых студий Кохилаского Симпозиума собрал много людей

В программе для публики будут ещё и другие интересные мероприятия:

Семинар, где можно будет ознакомиться с творчеством художников, состоится 21 июля с 14:00 до 17:00.

28 июля с 12:00 до 16:30 состоится дискуссия на тему окружающей среды при сотрудничестве с TAKKK арт-центром.

Оба мероприятия пройдут в поместье Тохисоо в Кохила, на английском языке и бесплатно.

31 июля в 19:00 все желающие могут присутствовать на церемонии закрытия Кохилаского Симпозиума в поместье Тохисоо. После открытия и благодарноственной речи последует экскурсия по совместной выставке художников, концерт Лиз Вайрстринг и около полуночи открытие огненной скульптуры Сандера Раудсеппа. Для сжигания огненной скульптуры используется лепестковая печь, разработанная и построенная эстонским мастером печи Андресом Алликом. Конструкция печи позволяет обжигать керамические изделия высотой более двух метров в условиях конкретного места. Печь в форме бутылки раскрывается как цветок при максимальной температуре горения, создавая своего рода огненное шоу. Мероприятие бесплатное.

Зарегистрироваться на отдельный автобус Таллинн-Кохила-Таллинн, который доставит вас на церемонию закрытия, можно по э-майлу - eviparn@kohilasymposium.com

Автобус бесплатный. Следите за нашими обновлениями!

Проект возглавляют Луми Кристин Вихтерпал и Екатерина Култаева. Участие в организации принимают Андрес Аллик, Кристель Оясуу, Айги Орав, Кюлли Кыйв, Ингрид Аллик, Анника Хаас, Эви Пярн, Ааре Эрмус, Трийну Сойкметс, Юсс Хейнсалу, Эвелин Саул, Инна Лаанметс и другие.

Спонсоры и партнеры: Эстонский союз керамиков, Капитал культуры Эстонии, Эстонский центр народной культуры, Фонд развития самоуправлений Рапламаа, волость Кохила, Отдел керамики Эстонской академии художеств, OÜ Kerako, Учебный центр Кохила, Кохилаский открытый молодежный центр, Центр керамики АРС, Симпозиум экологического искусства TAKKK, Veski Mati, Nurme, Eurosec OÜ, Asuurkeraamika OÜ, Tohi Distillery OÜ и другие.