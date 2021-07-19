“Неразвитые люди”: Алексей Кортнев “прошелся” по поклонникам Баскова и Пугачевой

“Люди не задумываются о том, что слушают. Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может, это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль. А с другой стороны, а кого им еще слушать”, — рассуждал музыкант в эфире шоу “Легенда” на канале RTVi.