“Неразвитые люди”: Алексей Кортнев “прошелся” по поклонникам Баскова и Пугачевой(8)
“Люди не задумываются о том, что слушают. Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может, это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль. А с другой стороны, а кого им еще слушать”, — рассуждал музыкант в эфире шоу “Легенда” на канале RTVi.
Ранее Кортнев заявлял, что те, кто слушают Баскова и Пугачеву имеют проблемы с мозгами. “С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного”, — говорил артист.
При этом лидер “Несчастного случая” отметил, что сейчас в российском шоу-бизнесе есть исполнители, заслуживающие внимания. К таковым он отнес певицу Монеточку. “Мне ужасно нравится песня, потому что она называется “Ночной ларек”, там закончилось пиво в ночном ларьке. Такая трогательная. У нее вообще прекрасные совершенно песни: та же “Нимфоманка” роскошно написана. Она очень умный автор”, — рассказал Кортнев. Творчество скандального рэпера Моргенштерна он не смог прокомментировать, поскольку еще не успел с ним ознакомиться.