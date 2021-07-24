150 евро за билет в театр? Цены на летние представления в Эстонии колеблются из крайности в крайность

Когда просматриваешь страницы Piletilevi и Piletimaailm в Интернете, в глаза бросается обилие постановок и концертов. Также много мероприятий вызывают вопросы, поскольку не очень понятно, что они из себя представляют. Кажется, что почти в каждом эстонском сарае или большом дворе проходят летние представления. Мероприятиям приходится конкурировать друг с другом, и это ставит организаторов в затруднительное положение.

Выбор большой, цены очень разные. Так, спектакли некоторых любительских театров можно посмотреть менее чем за десять евро, а цена спектакля с более объемной постановкой в ​​среднем составляет около 30 евро. Спектакли же с участием известных эстонских актеров могут стоить гораздо больше.

Цена зависит от смелости организатора

По словам директоров Piletimaailm и Piletilevi, цена мероприятия определяется организатором с учетом затрат, понесенных при организации представлений. Цена также зависит от качества выступления и уровня предлагаемых развлечений.