20.07.2021, 10:01
ФОТО | Кети Топурия стала блондинкой(1)
screenshot - youtube
Солистка группы A’Studio Кети Топурия снова кардинально сменила имидж. Ранее этим летом она успела попрощаться с длинными локонами и отрезать каре, а затем сделала пышное афро. На этот раз 34-летняя певица осветлила волосы и поделилась результатом бьюти-преображения в Инстаграм.
На фото звезда сидит в автомобиле с короткими локонами в оттенке пепельный блонд. Поклонники Топурия заметили, что светлые волосы заметно молодят ее. “С короткой стрижкой тебе намного лучше”, “Красотка”, “Прекрасный цвет”, “Блондиночка”, “Роскошно”, “Тебе тут лет 15 на вид”, — восхитились подписчики артистки.