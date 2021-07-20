ФОТО | Кети Топурия стала блондинкой

На фото звезда сидит в автомобиле с короткими локонами в оттенке пепельный блонд. Поклонники Топурия заметили, что светлые волосы заметно молодят ее. “С короткой стрижкой тебе намного лучше”, “Красотка”, “Прекрасный цвет”, “Блондиночка”, “Роскошно”, “Тебе тут лет 15 на вид”, — восхитились подписчики артистки.