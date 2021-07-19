Дурные привычки представителей знаков Зодиака

Овен

Перемена настроения — одна из тех привычек Овна, с которой трудно бороться порой даже самому Овну. У него то есть настроение свернуть горы, то нет настроения даже передвинуть с места на место вазу. Одно и тоже событие способно предстать перед ним как в черном, так и в белом свете. А виноват кто? Никто…

Телец

Порой бесконтрольно уперты и нетерпеливы! “Хочу прямо сейчас!” — вот что иногда становится девизом Тельцов. Это так мешает в жизни , когда важно анализировать и расставлять все по местам. Темперамент Тельцов — отличное оружие во всех смыслах. Но вот терпению им приходиться учиться, учиться и еще раз учиться. Они способны извести сами себя на пустом месте.

Близнецы

Ответственность можно считать плохой привычкой? В принципе, нет. Однако чрезмерное желание все успеть и объять необъятное при крайней высокой степени ответственности — это проблема. Близнецам знакомо данное состояние, когда внутри ты решил для себя, что должен любой ценой. И как с этим жить налегке?

Рак

Любители веселья часто теряют меру. Вопрос не в алкоголе, а в желании взять в такие моменты от жизни максимум. Кураж очень часто играет не самую лучшую роль, но в тоже время дарит незабываемые эмоции. Стоит ли контролировать свой порыв страстей? Здесь каждый реашет сам для себя, но вот перебороть личные желания не всегда получается.

Лев

Требовательность во всем — характерная черта, с которой придется смириться тем, кто любят и находиться рядом со Львами. Это может надоедать, раздражать, отталкивать, но, как правило, побеждает харизма самого Льва и умение расположить к себе.

Дева

У представителей этого знака Зодиака есть привычка говорить все в лоб! Отсутствие дипломатичности часто мешает Девам по жизни, но что поделать… Так им проще, легче и понятнее. Отсутствие страха перед последствиями достойно уважения, потому что тот, кто умеет отстаивать свою правду, хотя бы имеет принципы! Главное здесь — чтобы все было во благо.

Весы