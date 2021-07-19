Вторая волна скандала! Ольга Бузова вернется к своей роли в МХАТ

По условиям договора, Бузова выступит на сцене театра 17 и 18 сентября 2021 года и получит за два выступления 234 044 рубля (2656 евро). Это соответствует сумме, которую ей заплатили за два премьерных показа “Чудесного грузина”.

Премьерные показы спектакля “Чудесный грузин” прошли во МХАТе 11 и 12 июня. Над постановкой работали драматург Андрей Назаров и режиссер-постановщик Рената Сотириади. Появление Ольги в театре вызвало всплеск негативных эмоций. Высказались все — от Никиты Михалкова до забытой певицы Анастасии Приходько.

Сам худрук МХАТ Эдуард Бояков не обращает внимания на нападки коллег. Руководитель МХАТа признается, что одиозная личность Ольги помогла им получить необходимую шумиху. По его словам, артистка удачно вписалась и в характер своего персонажа.