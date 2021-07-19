Полный локдаун, снежный шторм и хороший коллектив: Мария Клюкина рассказала о съемочном процессе фильма “Купе номер 6”

Юмор нас очень спас. Одна из самых запоминающихся историй случилась, когда мы были в Териберке и должны были снимать последний день. Но местные нам сказали, что надвигается шторм, и если мы не уедем завтра к 14:30, то мы останемся в Териберке еще на неделю, поскольку заметет все дороги и нам будет не выбраться. Мы на это отреагировали немного скептически: как можно прогнозировать шторм ровно на 14:30? За день до большого шторма был шторм небольшой. Ну как небольшой — ветер 30 метров в секунду. Мы снимали на берегу моря, у нас унесло огромную палатку. Мы просто не ожидали такого порыва, этот шторм обрушился буквально за минуты. Мы спрятались и думали, продолжать съемки или нет, поскольку сцена была как раз на берегу моря, и мы думали, как в такой снежный шторм вообще можно снимать. Сложность еще заключалась в том, что мы снимали на пленку, поэтому камера была очень чувствительна. Плюс у нас была съемка на стедикаме — это когда одевается такое обмундирование на оператора, которое само по себе весит 10 кг, плюс очень тяжелая камера. И нам надо было бегать по пляжу, где песок и снег, на котором даже без камеры очень трудно бегать. У нас снимались актеры, у которых, конечно, была зимняя одежда, но они были без перчаток и без шапки, потому что по сценарию им очень весело, они играют, а мы в то же время стояли в полном обмундировании, в теплой одежде, в подштанниках, в трех парах перчаток, и нам было холодно, мы никак не могли спрятаться от этого ветра.