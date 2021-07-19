Александр Балуев госпитализирован с поражением легких

По данным инсайдера, поражение легких у Александра Балуева сейчас составляет по 5% на каждом. Несмотря на то, что дыхательные органы звезды театра и кино пострадали не сильно, врачи решили перестраховаться. Ведь артист входит в "зону риска": ему уж 62 года.