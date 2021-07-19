19.07.2021, 22:33
Александр Балуев госпитализирован с поражением легких
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Александра Балуева положили в клинику в Коммунарке. Близкий к актеру источник поделился подробностями его состояния, — сообщаю “Дни”.
По данным инсайдера, поражение легких у Александра Балуева сейчас составляет по 5% на каждом. Несмотря на то, что дыхательные органы звезды театра и кино пострадали не сильно, врачи решили перестраховаться. Ведь артист входит в "зону риска": ему уж 62 года.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко озвучил пугающие факты о коронавирусе. Он рассказал, что поражение легких при коварной инфекции начало развиваться вдвое быстрее. По его словам, теперь у больных COVID-19 оно наступает спустя три-четыре дня. Еще не так давно этот срок составлял семь дней.