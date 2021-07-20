Миллионер Эмин Агаларов назвал три причины расставания с супругой(1)
Начиная тему разрыва отношений с русской девушкой, азербайджанец Агаларов упомянул различие культур.
"Восточные женщины проявляют к своим мужьям на людях большое уважение. Не перебивают, надо ехать домой — поехали домой. Дома немного все по-другому. Русские женщины на публике бывают более раскрепощенными", — раскрыл тему Эмин.
Однако, по словам бизнесмена, отношения разрушились скорее из-за него: "Она очень старалась, и у нее все получалось. Наверное проблема была больше во мне, в моем образе жизни, моем мировоззрении. В том, что я хочу, чтобы все было, как я хочу. Со стороны может показаться, что со мной легко, но это не так. Я достаточно жесткий, и любой женщине со мной будет непросто. Может быть только по-моему и никак иначе".
В числе причин, которые привели к разводу, наследник империи Агаларовых назвал свою неконтролируемую ревность. "Я очень ревнивый. Если случился этот приступ ревности, то все может разрушиться, и очень сложно это контролировать. Но я начал работать в этом направлении. Начал копошиться в своей голове. Попытался понять, почему это так. Провел несколько сессий провел с психологом, который помог мне разобраться", — объяснил Эмин.
Ранее — С 2006 по 2015 — Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана — Лейле Алиевой.