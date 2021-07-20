Миллионер Эмин Агаларов назвал три причины расставания с супругой

Однако, по словам бизнесмена, отношения разрушились скорее из-за него: "Она очень старалась, и у нее все получалось. Наверное проблема была больше во мне, в моем образе жизни, моем мировоззрении. В том, что я хочу, чтобы все было, как я хочу. Со стороны может показаться, что со мной легко, но это не так. Я достаточно жесткий, и любой женщине со мной будет непросто. Может быть только по-моему и никак иначе".