"Боль невыносимая": музыкальный критик Сергей Соседов получил в Беларуси тяжелую травму

Вчера утром Сергей занимался гимнастикой в собственном номере. Во время выполнения одного из упражнений Соседов оступился и упал, почувствовав сильную боль в ноге.

“Она была просто невыносимая, — говорит Сергей. — Я понял, что она только усиливается и обратился к врачам”.

Приехавшие медики отвезли Соседова в больницу, где у него диагностировали разрыв ахиллового сухожилия. Сергею вынесли вердикт: без операции не обойтись.

“Операция проходила под местным наркозом, — рассказывает друг Соседова, глава информационного агентства Intermedia Евгений Сафронов. — Сергей уже постепенно приходит в себя. Он очень доволен медиками из Белоруссии. Говорит, что операцию провели на высшем уровне”.

Уже вечером Соседов должен был вернуться в Москву. Но теперь в Беларуси ему придется задержаться. Медики говорят, что еще несколько дней Соседов проведет в больнице. А только после этого сможет поехать в Москву. Сейчас Соседов выполняет все рекомендации медиков. Ему дают обезболивающие препараты.

“Когда их действие проходит, Сергей корчится от боли, — говорит друг критика. — Но все должно быть хорошо. Хотя ближайшие шесть недель ему придется провести в гипсе. Для него это удар, так как на конец июля и август у Сергея было много планов”.