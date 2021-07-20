Ксения Бородина намекнула на причину развода

Судя по всему, Бородина пережила кризис и теперь готова говорить о разводе. Несколько раз она уже сменила обстановку, вылетев на отдых сначала в Армению, а потом в Турцию, и поездки, кажется, помогли звезде сохранить боевой дух. В традиции Ксении — честное общение со своей аудиторией и советы, основанные на жизненном опыте, поэтому теперь она спокойной обсуждает расставания, измены и сломанный брак.

Во время сессии вопросов и ответов один из ее подписчиков возмутился, мол, может ли Бородина давать советы о семейной жизни, когда сама разводится со вторым супругом? Телеведущая дала интересующемуся резкий ответ, а за одно и совет всем, кто находится в аналогичной ситуации.

“Откуда вы знаете, какая ситуация у меня случилась? Прощайте все, терпите, сохраняйте! Чтобы перед соседями было не стыдно! Чтобы дети потом выросли, а вы им сказали: „Я ради тебя с отцом жила“. Нравится — живите так. Я не хочу!”.