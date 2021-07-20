ВИДЕО | До слез. Переживший инсульт Николай Носков дал концерт в инвалидном кресле

Появления Николая Носкова на “Славянском базаре” в Витебске зрители ждали с особым волнением. Четыре года назад певец перенес инсульт и до сих пор проходит сложную реабилитацию: массаж, тренажеры, занятия с логопедом и психологом, лечение магнитным полем… Никаких прогнозов врачи не давали, поэтому возвращение артиста на сцену для поклонников стало настоящим чудом, а для самого Носкова — мощным стимулом двигаться дальше. У певца паралич правой стороны тела, проблемы со зрением и дикцией, он не может ходить, но при этом все чаще дает концерты. Не только, чтобы встретиться со зрителем, но и чтобы заработать: на восстановление звезды уходят миллионы рублей.

На сцене шеститысячного амфитеатра в Витебске певец появился уже глубокой ночью: его выступление стало завершающим аккордом “Славянского базара”. Два своих хита — “На меньшее я не согласен” и “Я люблю тебя, это здорово” он исполнял сидя, притопывая в такт левой ногой.

От зрителей не укрылось, что живое пение дается Носкову с огромным трудом: во-первых, петь в сидячем положении непросто, а кроме того, речь звезды еще до конца не восстановилась, и часть слов было не разобрать. Но этот подвиг оценил весь шеститысячный зал: публика аплодировала артисту стоя, и многие поклонники не скрывали слез.

“На “Славянский базар” приехали два певца, два Николая. Один на своих ногах, другой в инвалидном кресле, — обсуждали после концерта зрители, имея ввиду Баскова. — Один, открыв свою звезду, в первый же день отбыл, срочно заболев модной болезнью. А второй пел, несмотря на паралич. Большой артист!”