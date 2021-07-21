Где и как отдыхают в июле Малахов, Собчак, Седокова с наследниками

Русских в этом сезоне на французских пляжах нет совсем, кроме компании Собчак, да и вообще отдыхающих мало. Ксения целыми днями с сыном на пляже, аттракционах, прогулках.

Ксения сама себе удивляется — раньше ей такой ленивый отдых давно бы уже надоел, а теперь она счастлива. Собчак шутит в инстаграме: “Возраст взял свое, мне с моим любимым “гаденышем” здесь совершенно прекрасно”.

Телеведущая Ксения Собчак сначала загорала в Италии, а теперь вторую неделю купается во Франции на Лазурном берегу Средиземного моря. В Сен-Тропе Ксюша отдыхает с четырёхлетним сыном Платоном и семьями друзей. Муж Собчак пока работает в Москве, но в августе планирует присоединиться к жене.

Цена: от 1600 евро в сутки за виллу; от 1350 евро авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

Большой компанией отдыхающие ездят на пляж, прогулки на яхте, а вечерами ужинают в самом дорогом ресторане на побережье. Эту виллу из пяти комнат с бассейном Бородина выбирала еще зимой с мужем, а оплачивала традиционно сама. Но за месяц до поездки Ксения подала на развод со вторым мужем блогером Курбаном Омаровым, который любит называть себя успешным бизнесменом. Первое заседание мирового суда уже состоялось, на втором в августе пару уже разведут и в начале сентября решение вступит в силу и Бородина планирует получить свидетельство о разводе.

Ведущая “Дома-2” Ксения Бородина на месяц арендовала виллу в Турции — в горах Бодрума. В этой же резиденции из вилл премиум класса с обслуживанием поселились и семьи друзей Ксюши. Бородина заселилась на виллу с мамой и дочками: 12-летней Марусей и 5-летней Теоной.

Цены за перелет в обе стороны указали в бизнес-классе, без пересадок — поэтому выходит в несколько раз дороже, чем у незвездных пассажиров. Некоторые знаменитые туристы (Собчак, Киркоров) добирались на курорты частными самолетами — в этом случае плата за перелет может увеличиться на порядок.

Если во Франции Собчак уже успела развлечься с подружками на шоппинге в бутиках одежды и обуви известных брендов, то в Италии она исследовала рестораны. Ксюша призналась, что там с ней случилось “главное гастрономическое потрясение в жизни” — она влюбилась в шоколадную пиццу с кремом маскарпоне. В отпуске и Собчак забывает о диете и тренировках.

Цена: от 1300 евро в сутки за номер; от 1150 евро авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

Сочи

Алексей Ягудин не только в ледовом шоу катается, но и в спектаклях театра “Русская песня” играет. С июля и до осени в театре каникулы и олимпийский чемпион по фигурному катанию с женой Татьяной Тотьмяниной и дочками поселился в Сочи. Живут фигуристы в одном из самых дорогих отелей на побережье — здесь шикарный бассейн и собственный пляж. Ягудин и Тотьмянина вечерами катаются в ледовом спектакле, а днем загорают, купаются, ездят на рыбалку.

Цена: от 570 евро в сутки за номер; от 915 евро авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

Алтай

Телеведущая Юлия Барановская с тремя детьми на этой неделе прилетела на Алтай. Прошлым летом семья уже отдыхала в Горном Алтае — дети были в восторге, поэтому бронировали отдых еще зимой, чтобы летом сюда вернуться. Для Барановской и ее детей турагентство подготовило индивидуальную программу тура — активностей и экскурсий несколько десятков. Юля поделилась эмоциями: “Абсолютное счастье, потому что мы прилетели на Алтай. Уже сходили за грибами. У нас впереди супернасыщенная программа — и плато Укок, и сплав”.

Цена: от 350 евро в сутки за номер; от 800 евро авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека.

США