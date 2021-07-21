ФОТО | Кристина Орбакайте показала романтичное фото с мужем

В кадре пара запечатлена в стиле фэмили-лук: на обоих — белые брючные костюмы и светлые футболки. Супруги мило улыбаются, а Михаил приобнимает Кристину.

Ранее певица перевоплотилась в гейшу, а также показала атмосферные кадры из документального фильма о себе и блеснула «бесконечными» ногами в черном мини и ботфортах.

Напомним, Земцов и Орбакайте поженились в 2005 году. У пары есть 9-летняя дочка Клавдия. Кроме того, у артистки есть двое детей от предыдущих отношений: 30-летний Никита Пресняков и 23-летний Дени Байсаров.