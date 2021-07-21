ФОТО | Не хуже топ-модели! 47-летняя Высоцкая восхитила сеть идеальной фигурой в бикини

Высоцкая распустила влажные волосы и надела солнцезащитные очки. Выбранный ракурс подчеркнул точеную фигуру актрисы, в первую очередь ее “бесконечные” ноги. В комментариях подписчики осыпали звезду комплиментами, отметив ее прекрасный внешний вид. “Юлия, выглядите шикарно”, “Девушка-совершенство”, “Молодец, вот это форма!!!”, “Нереально красиво выглядите”, — восхитились фолловеры.

Впрочем, нашлись и "ворчуны": "Что ж мозоли-то такие на пяточках", "Это не красиво. Есть границы. Уже нормальных фотографий нет, одни задние планы", "Это уже маразм какой-то прет. Уже одетых не увидишь. Все оголились. Это неуважение к тем, кто смотрит. Показывай своему мужу на здоровье".