Ида Галич: «Когда я была беременной, Настя Ивлеева написала, что не готова быть мне лучшим другом»

По признанию Насти, она очень ошибалась, прекратив общение с Галич. Об этом блогер откровенно рассказала в интервью Иде на YouTube.

“Ты забеременела, у тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе, — призналась 30-летняя Настя. — Раньше мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе. Я была эдаким холостяком. Это сейчас я понимаю, что с моей стороны было неправильно отказаться от общения с тобой”.

Как оказалось, блогерам стоило лишь поговорить на волнующие темы, и конфликт был бы исчерпан. Но на столь откровенную беседу они решились лишь сейчас.

«Я обижалась на тебя, что было неправильно, — отметила Ида. — Как-то я у тебя спросила, мол, Насть, что будет, когда я забеременею. Ты мне ответила, что будешь держать меня за руку. Как-то я написала тебе в директ с просьбой уделить мне немного времени, ты ответила, что занята, у тебя другие друзья. Это меня подкосило. Когда я была беременной, ты мне написала, что можешь быть мне другом, но не лучшим. А я так не умею, у меня нет полумер, я тебя любила настолько искренне!»

Сегодня Галич и Ивлеева раскаиваются за свои ошибки. «Я не была готова нести ответственность за свои слова и за дружбу, которую тебе обещала. Мне проще было убежать. Потом я очень переживала за эту историю. Я тебя люблю и очень скучаю», — обратилась Настя к Иде.