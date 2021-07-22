ФОТО | Дочь кандидата в президенты разделась на камеру и показала, что носит в такую жару

“Это все, что я хочу носить в такую жару!“ — написала Ханна Мари Пыллуаас и выставила подборку горячих фото с фотосессии для рекламы купальника.

У Пыллуааса и его жены Яанне двое детей: сын и дочь. Сын — талантливый мебельщик, а дочь — профессиональная танцовщица.

Дочь политика носит псевдоним Ханна Брейвхарт, проживает в Лондоне, состоит в отношениях с афроангличанином Джорджем Хенри и является успешной танцовщицей и учителем танцев. В 2014 году она была удостоена в Финляндии титула Dancehall Queen.

Во внимании общественности она не заинтересована, но говорит, что отношения с отцом у нее очень хорошие.