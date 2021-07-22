22.07.2021, 09:02
ФОТО | Дочь кандидата в президенты разделась на камеру и показала, что носит в такую жару(15)
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Дочь политика Хенна Пыллуааса, который в этом году баллотируется в президенты Эстонии, ведет себя довольно раскрепощенно и открыто перед объективами камер.
“Это все, что я хочу носить в такую жару!“ — написала Ханна Мари Пыллуаас и выставила подборку горячих фото с фотосессии для рекламы купальника.
У Пыллуааса и его жены Яанне двое детей: сын и дочь. Сын — талантливый мебельщик, а дочь — профессиональная танцовщица.
Дочь политика носит псевдоним Ханна Брейвхарт, проживает в Лондоне, состоит в отношениях с афроангличанином Джорджем Хенри и является успешной танцовщицей и учителем танцев. В 2014 году она была удостоена в Финляндии титула Dancehall Queen.
Во внимании общественности она не заинтересована, но говорит, что отношения с отцом у нее очень хорошие.