Умер основатель группы “Апельсин” и музыкант Тыну Ааре

“С грустью сообщаю, что от нас ушел Тыну Ааре. Спасибо за все, дорогой дядя Тыну! Твой вклад в историю эстонской музыки неоценим. Мне будет не хватать наших бесед на веранде на Тедре, 16. Покойся с миром!” — написал его племянник Мартин Ааре в своей соцсети.

Ансамбль “Апельсин” был создан в 1974 году. Он состоял из семи человек: Тыну Ааре (играл на гитаре, губной гармошке, мандолине), Гуннар Крийк (играл на бас-гитаре и пианино), Яан Ардер (играл на скрипке), Мати Нууде (играл на балалайке), Иво Линна (гитарист и вокалист), Харри Кырвитс (играл на ударных) и Антс Нуут (играл на тромбоне и был вокалистом).

Позже главными солистами стали Иво Линна и Мати Нууде, Тыну Ааре и Яан Ардер также выступили в качестве солистов некоторых песен.

Яан Эльгула также вспоминает Тыну Ааре.