Шоубиз
21.07.2021, 12:23

Умер основатель группы “Апельсин” музыкант Тыну Ааре

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korteris
korteris
Foto: Tanel Meos
В среду, 21 июля, скончался музыкант и основатель ансамбля “Апельсин” Тыну Ааре (25.07.1953–21.07.2021), пишет Kroonika c ссылкой на ERR.

“С грустью сообщаю, что от нас ушел Тыну Ааре. Спасибо за все, дорогой дядя Тыну! Твой вклад в историю эстонской музыки неоценим. Мне будет не хватать наших бесед на веранде на Тедре, 16. Покойся с миром!” — написал его племянник Мартин Ааре в своей соцсети.

Ансамбль “Апельсин” был создан в 1974 году. Он состоял из семи человек: Тыну Ааре (играл на гитаре, губной гармошке, мандолине), Гуннар Крийк (играл на бас-гитаре и пианино), Яан Ардер (играл на скрипке), Мати Нууде (играл на балалайке), Иво Линна (гитарист и вокалист), Харри Кырвитс (играл на ударных) и Антс Нуут (играл на тромбоне и был вокалистом).

Позже главными солистами стали Иво Линна и Мати Нууде, Тыну Ааре и Яан Ардер также выступили в качестве солистов некоторых песен.

Яан Эльгула также вспоминает Тыну Ааре.

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