Купить или арендовать квартиру? Посмотрите, где живут эстонские знаменитости

Опрос, проведенный Luminor в трех странах Балтии в сентябре и октябре среди молодых людей в возрасте 20-30 лет, показал, что большинство молодых людей в этой возрастной группе уже живут отдельно от своих родителей. Лишь 30% молодежи в Латвии, 23% в Литве и 19% в Эстонии живут со своими родителями, причем парни живут со своими родителями чаще, чем девушки, пишет Ärileht.

Значительная часть участников исследования проживает либо в съемной квартире, либо в помещениях, не находящихся в их собственности. Почти половина молодых людей в странах Балтии хотела бы купить собственное жилье в ближайшие пять лет.

Три самых важных критерия выбора дома для молодежи — это местоположение, цена и общее состояние недвижимости.