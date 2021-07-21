Культура
21.07.2021, 21:30

XIV фестиваль оперной музыки на острове Сааремаа стартовал! Объявлен участник фестиваля 2022 года

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Pressifoto
20 июля, по традиции, был объявлен главный участник фестиваля будущего года. В 2022 году на остров Сааремаа приглашен Силезский театр из г. Бытом, Польша. Постановщиком всех спектаклей, которые увидит эстонский зритель, выступает известный польский режиссер Михал Знанецкий. На фестивале будет представлена классическая постановка “Ромео и Джульетта” Гуно, современная версия “Травиаты” Верди, вечер Моцарта включая одноактную оперу Римского-Корсакова “Моцарт и Сальери”, а также “Реквием” Моцарта вместе с балетной постановкой и др. В продажу сразу же поступили билеты, которые можно приобрести на выгодных условиях прямо на фестивальной площадке, а также через систему Piletimaailm

С 20 по 24 июля 2021 год театр на “Санктъ-Петербургъ Опера” представит публике 4 спектакля: “Фауст” Шарля Гуно, “Севильский цирюльник” Джоаккино Россини, “Лючия ди Ламмермур” Гаэтано Доницетти и “Мадам Баттерфляй” Джакомо Пуччини.

Дни оперы завершатся в субботу гала-концертом эстонского оперного певца, юбиляра Айна Ангера, который выйдет на сцену в сопровождении Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) под руководством Олари Эльтса.

“Наверное, ни для кого не секрет, что оперные дни организовывались в этом году в сложнейших условиях, организаторам пришлось разработать сразу несколько сценариев, чтобы быть готовым к неожиданностям. Я искренне благодарна всем партнерам, которые своим мудрым советом и силами поддержали нас на этом пути, — отметила генеральный продюсер Сааремааских дней оперы, руководитель Eesti Kontsert Керту Орро. — И сегодня я со спокойным сердцем могу сказать: фестиваль на Сааремаа состоится!”.

За полтора месяца до фестиваля организаторы были вынуждены произвести замену театров — “Санктъ-Петербургъ Опера” заняла место Хорватской национальной оперы из Загреба, которая из-за пандемического простоя не сумела выполнить свои обязательства перед фестивалем.

“Программа фестиваля формировалась организатором задолго до пандемии. Счастливая случайность, что у нас в репертуаре оказалось большинство из ранее заявленных спектаклей. Но, как говорится, все случайности не случайны, — отметил художественный руководитель и основатель театра „Санктъ-Петербургъ Опера”, народный артист России Юрий Александров. — В течение четырех дней мы покажем четыре постановки. В таком графике коллектив должен работать и днем, и ночью, но мы это умеем”.

Внимание! Требование о проведении экспресс-тестов среди публики не применяется! Справки о перенесенном заболевании, пройденной вакцинации и PCR-тесты не требуются!

Артисты из Санкт-Петербурга и члены оргкомитета фестиваля, которые до сих не были вакцинированы и не переболели COVID-19, регулярно проходят на месте тестирование.

Главный спонсор Дней оперной музыки на острове Сааремаа — компания Olerex. Спектакль “Фауст”, открывающий фестиваль, представляет BLRT Grupp. Проведение юбилейного гала-концерта Айна Ангера поддерживает торговая сеть Selver. Художественный руководитель фестиваля оперной музыки на острове Сааремаа — известный оперный режиссер Аарне Микк. Фестиваль организует Eesti Kontsert.

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