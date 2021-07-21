XIV фестиваль оперной музыки на острове Сааремаа стартовал! Объявлен участник фестиваля 2022 года

С 20 по 24 июля 2021 год театр на “Санктъ-Петербургъ Опера” представит публике 4 спектакля: “Фауст” Шарля Гуно, “Севильский цирюльник” Джоаккино Россини, “Лючия ди Ламмермур” Гаэтано Доницетти и “Мадам Баттерфляй” Джакомо Пуччини.

Дни оперы завершатся в субботу гала-концертом эстонского оперного певца, юбиляра Айна Ангера, который выйдет на сцену в сопровождении Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) под руководством Олари Эльтса.

“Наверное, ни для кого не секрет, что оперные дни организовывались в этом году в сложнейших условиях, организаторам пришлось разработать сразу несколько сценариев, чтобы быть готовым к неожиданностям. Я искренне благодарна всем партнерам, которые своим мудрым советом и силами поддержали нас на этом пути, — отметила генеральный продюсер Сааремааских дней оперы, руководитель Eesti Kontsert Керту Орро. — И сегодня я со спокойным сердцем могу сказать: фестиваль на Сааремаа состоится!”.

За полтора месяца до фестиваля организаторы были вынуждены произвести замену театров — “Санктъ-Петербургъ Опера” заняла место Хорватской национальной оперы из Загреба, которая из-за пандемического простоя не сумела выполнить свои обязательства перед фестивалем.

“Программа фестиваля формировалась организатором задолго до пандемии. Счастливая случайность, что у нас в репертуаре оказалось большинство из ранее заявленных спектаклей. Но, как говорится, все случайности не случайны, — отметил художественный руководитель и основатель театра „Санктъ-Петербургъ Опера”, народный артист России Юрий Александров. — В течение четырех дней мы покажем четыре постановки. В таком графике коллектив должен работать и днем, и ночью, но мы это умеем”.

Внимание! Требование о проведении экспресс-тестов среди публики не применяется! Справки о перенесенном заболевании, пройденной вакцинации и PCR-тесты не требуются!

Артисты из Санкт-Петербурга и члены оргкомитета фестиваля, которые до сих не были вакцинированы и не переболели COVID-19, регулярно проходят на месте тестирование.

Главный спонсор Дней оперной музыки на острове Сааремаа — компания Olerex. Спектакль “Фауст”, открывающий фестиваль, представляет BLRT Grupp. Проведение юбилейного гала-концерта Айна Ангера поддерживает торговая сеть Selver. Художественный руководитель фестиваля оперной музыки на острове Сааремаа — известный оперный режиссер Аарне Микк. Фестиваль организует Eesti Kontsert.