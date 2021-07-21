ВИДЕО | 7-летнего сына Стаса Пьехи жестоко избила жена известного футбольного судьи

Стас Пьеха расстался с моделью Наталией Горчаковой несколько лет назад. У пары подрастает 7-летний сын Петр. На днях ребенок был жестоко избит в результате нападения соседей в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Там Наталия, Петя и еще несколько членов семьи отдыхали последние несколько недель: игры на свежем воздухе, прогулки по лесу, шашлыки… В общем, ничего не предвещало беды.

Сейчас же наследник певца проходит обследование в одной из клиник Санкт-Петербурга. Врачи уже зафиксировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Его мама находится в глубоком шоке.

Все началось с того, что в рядом стоящий особняк заселилась супруга известного футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Сын Пьехи подружился со средним ребенком, но в какой-то момент это не понравилось его маме: женщина громко попросила, чтобы с Петей не общались. На что тот, конечно, обиделся и напакостничал — схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн.

“Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю, — рассказал “СтарХиту” очевидец произошедшего. — Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону”.

“Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию, — продолжает очевидец. — Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами”.