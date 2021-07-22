7 народных любимцев времен СССР, умерших в нищете

Алексей Смирнов

Актер Алексей Смирнов играл в известных советских кинолентах. Режиссеры давали ему эпизодические, но запоминающиеся роли: дебошира Феди в “Операции “Ы” и других приключениях Шурика” и механика Макарыча в фильме “В бой идут одни старики”. Артист был одинок: своих детей не было, а усыновить детдомовского не получилось. При этом многое Смирнов принимал близко к сердцу. Узнав о гибели Леонида Быкова он ушел в запой и оказался в больнице с кучей диагнозов. Далее версии разнятся: не то медперсонал не мог ему отказать и тайком приносил спиртное, не то сам он в день выписки закатил для медиков мини-банкет, не то ему напомнили про смерть Быкова... Но умер Смирнов в день выписки. Ему было 59 лет.

Александр Белявский



В молодые годы Александр Белявский снимался во многих кинолентах. Он прославился благодаря ролям в сериале "Четыре танкиста и собака", телепрограмме "Кабачок 13 стульев", фильмах "Крах инженера Гарина" и “Место встречи изменить нельзя”. Актеру обычно давали короткие эпизодические роли. Он не "потерялся" и продолжал активно сниматься и на рубеже веков: "ДМБ", "Тайны дворцовых переворотов","Антикиллер", "Бригада", "Ирония судьбы. Продолжение". Но в последние годы он не мог работать из-за инсульта и проблем с сердцем. Из-за маленькой пенсии ему не хватало денег на жизнь. Артист трагически погиб в 80 лет — выпал из окна. Случайно или нет — вопрос открытый.

Татьяна Самойлова



Звезда 60-х Татьяна Самойлова считалась самой красивой артисткой СССР. Фильм “Летят журавли” с ее участием получил Золотую Пальмовую Ветвь Каннского кинофестиваля. Татьяна получала предложения сотрудничества даже в Голливуде, но советские режиссеры не отпускали актрису в США. В 70-е годы она исчезла с экранов и вернулась лишь четверть века спустя, приняв участие в пяти проектах. Самойлова умерла в одиночестве в 2014 году.

Нонна Мордюкова