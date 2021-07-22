7 народных любимцев времен СССР, умерших в нищете(1)
Алексей Смирнов
Актер Алексей Смирнов играл в известных советских кинолентах. Режиссеры давали ему эпизодические, но запоминающиеся роли: дебошира Феди в “Операции “Ы” и других приключениях Шурика” и механика Макарыча в фильме “В бой идут одни старики”. Артист был одинок: своих детей не было, а усыновить детдомовского не получилось. При этом многое Смирнов принимал близко к сердцу. Узнав о гибели Леонида Быкова он ушел в запой и оказался в больнице с кучей диагнозов. Далее версии разнятся: не то медперсонал не мог ему отказать и тайком приносил спиртное, не то сам он в день выписки закатил для медиков мини-банкет, не то ему напомнили про смерть Быкова... Но умер Смирнов в день выписки. Ему было 59 лет.
Александр Белявский
В молодые годы Александр Белявский снимался во многих кинолентах. Он прославился благодаря ролям в сериале "Четыре танкиста и собака", телепрограмме "Кабачок 13 стульев", фильмах "Крах инженера Гарина" и “Место встречи изменить нельзя”. Актеру обычно давали короткие эпизодические роли. Он не "потерялся" и продолжал активно сниматься и на рубеже веков: "ДМБ", "Тайны дворцовых переворотов","Антикиллер", "Бригада", "Ирония судьбы. Продолжение". Но в последние годы он не мог работать из-за инсульта и проблем с сердцем. Из-за маленькой пенсии ему не хватало денег на жизнь. Артист трагически погиб в 80 лет — выпал из окна. Случайно или нет — вопрос открытый.
Татьяна Самойлова
Звезда 60-х Татьяна Самойлова считалась самой красивой артисткой СССР. Фильм “Летят журавли” с ее участием получил Золотую Пальмовую Ветвь Каннского кинофестиваля. Татьяна получала предложения сотрудничества даже в Голливуде, но советские режиссеры не отпускали актрису в США. В 70-е годы она исчезла с экранов и вернулась лишь четверть века спустя, приняв участие в пяти проектах. Самойлова умерла в одиночестве в 2014 году.
Нонна Мордюкова
Актриса Нонна Мордюкова получила всенародную славу в 23 года, сыграв Ульяну Громову в “Молодой гвардии”. Она снималась в фильмах “Простая история”, “Бриллиантовая рука”, “Они сражались за Родину”, “Родня” и других. Позже звезда экрана неоднократно жаловалась на мизерную пенсию и безденежье. 82-летняя актриса умерла в нищете в маленькой квартирке в Подмосковье.
Борислав Брондуков
Актер Борислав Брондуков принимал участие в фильмах “Приключения Шерлока Холмса”, “Афоня”, “Зеленый фургон” и других. В 46 лет у артиста диагностировали инсульт, но он продолжил сниматься в кино и зарабатывать деньги. Позже у него случилось еще три инсульта — и Борислав Николаевич стал почти полностью обездвижен. Мужчина жил с женой в селе под Киевом, куда даже отказывались ехать врачи. Было время, когда в его семье не было денег даже на еду. Актер умер в возрасте 66 лет.
Михаил Кононов
Михаил Кононов начал карьеру очень ярко. Первая главная роль - в фильме "Начальник Чукотки" - нашла его в 26 лет. Затем были "Андрей Рублев", "В огне брода нет", "Большая перемена", "Финист - Ясный сокол", "Капитан Немо", "Гостья из будущего"... В 90-х его типаж стал неактуальным, и актер решил продавать собственные книги, периодически появляясь-таки в эпизодах. Когда стало совсем тяжело, он продал квартиру в Москве и переехал в деревню. Артист скончался в больнице от воспаления легких. У него не было денег даже на лекарства.
Сергей Филиппов
Народный любимец Сергей Филиппов снимался в основном в комедиях. В 1971 году у него был обнаружен рак мозга, и роль Кисы Воробьянинова Леонид Гайдай отдал уже было Ростиславу Плятту, однако Филиппов заявил, что снимется в любом случае. И не только сыграл, но и прожил еще 20 лет, снимаясь во всех фильмах Гайдая, сказках и других фильмах. Последние годы своей жизни он провел в одиночестве. Его падчерица продала все ценные вещи из квартиры. Актер умер в 80 лет, и его хоронили друзья за свой счет. Перед смертью он поделился главной печалью: он так и не сыграл положительную трагическую роль.