Мужчину, который спит 300 дней в году, окрестили "королем демонов"

У Пухарамы 23 года назад диагностировали хроническое нарушение сна. У мужчины есть свой продуктовый магазин, но он не может им управлять более пяти дней в месяц, так как рискует уснуть на работе.

"Постепенно его состояние ухудшалось, периоды сна увеличились, и теперь он спит 20-25 дней в месяц", – рассказали родные Пухарамы. Хотя лекарство от болезни мужчины не нашли, его жена Личми и мама надеются, что он вскоре выздоровеет и будет жить нормальной жизнью, как раньше. На данный момент его близкие даже помогают ему принимать ванную и есть. Зато теперь у них появилось чувство гордости: моют и кормят не абы кого, а короля демонов!