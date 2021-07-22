Напавшей на сына Стаса Пьехи женщине грозит арест, штраф и срок

Сейчас семилетний сын Стаса Пьехи находится в больнице после нападения на него соседки по коттеджному поселку Ирины Безбородовой. Жена футбольного судьи, сама являясь матерью троих детей, крайне жестоко обошлась с маленьким Петей, тот получил многочисленные травмы.

Семья артиста и их адвокат Сергей Жорин добились возбуждения против обидчицы уголовного дела. В постановлении сказано: “18 июля в период времени с 15 до 17 часов Безбородова Ирина Викторовна 1968 года рождения, находясь на участке местности возле дома, действуя умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к малолетнему Пьехе Петру Станиславовичу, и желая причинить ему физическую боль и телесные повреждения, схватила его за руку и, насильно удерживая в таком положении, протащила его за собой не менее одного метра, после чего резко, с большой физической силой, бросила ребенка вперед, от чего тот упал, ударившись головой, туловищем и конечностями о твердую поверхность земли”.

Далее: “В результате своих умышленных преступных действий Безбородова И.В. причинила малолетнему Пьехе П.С. физическую боль и телесные повреждения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей головы, ушиба грудной клетки слева, ушиба левого бедра, которые квалифицируются как легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья на срок менее 21 дня”.

И наконец: “Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в материале достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Безбородовой И.В. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ”.

По данной статье женщине грозит либо серьезный штраф, либо принудительные работы, либо лишение свободы сроком до четырех месяцев. Однако, все еще может измениться, если состояние ребенка ухудшится.