Напавшей на сына Стаса Пьехи женщине грозит арест, штраф и срок(3)
Сейчас семилетний сын Стаса Пьехи находится в больнице после нападения на него соседки по коттеджному поселку Ирины Безбородовой. Жена футбольного судьи, сама являясь матерью троих детей, крайне жестоко обошлась с маленьким Петей, тот получил многочисленные травмы.
Семья артиста и их адвокат Сергей Жорин добились возбуждения против обидчицы уголовного дела. В постановлении сказано: “18 июля в период времени с 15 до 17 часов Безбородова Ирина Викторовна 1968 года рождения, находясь на участке местности возле дома, действуя умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к малолетнему Пьехе Петру Станиславовичу, и желая причинить ему физическую боль и телесные повреждения, схватила его за руку и, насильно удерживая в таком положении, протащила его за собой не менее одного метра, после чего резко, с большой физической силой, бросила ребенка вперед, от чего тот упал, ударившись головой, туловищем и конечностями о твердую поверхность земли”.
Далее: “В результате своих умышленных преступных действий Безбородова И.В. причинила малолетнему Пьехе П.С. физическую боль и телесные повреждения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей головы, ушиба грудной клетки слева, ушиба левого бедра, которые квалифицируются как легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья на срок менее 21 дня”.
И наконец: “Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в материале достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Безбородовой И.В. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ”.
По данной статье женщине грозит либо серьезный штраф, либо принудительные работы, либо лишение свободы сроком до четырех месяцев. Однако, все еще может измениться, если состояние ребенка ухудшится.
“Это предварительная квалификация, — прокомментировал адвокат Стаса Пьехи Сергей Жорин. — Когда Петю выпишут, будет назначена судмедэкспертиза и проведена более детальная проверка. Сейчас пока сложно установить до конца степень вреда здоровью. Но она точно не меньше, чем легкая. Поэтому дело могут еще переквалифицировать на вред здоровью средней тяжести”.
Сейчас рядом с мальчиком находится мама, которая всячески пытается поддерживать ребенка. “Как хорошо, что у детей другое восприятие жизни. Мои последние дни — война. Петины — бесконечные: “мамочка, когда мы уже будем дома”. Надеюсь, что скоро вся эта история забудется, как страшный сон”, — рассказала Наталия Горчакова.
После того, как детали инцидента стали достоянием общественности, семью Стаса Пьехи поддержали тысячи людей. Они не только писали позитивные комментарии, но еще и требовали наказать виновницу произошедшего. По словам Наталии, именно помощь окружающих помогла ей не сдаться.
Тем аременем сама Безбородова “ушла в отказ”. Она утверждает, что всего лишь схватила сына артиста за руку, чтобы отвести его к матери, но тот сам упал на колени. Об избиении женщина не упоминает, заявляя, что сама стала жертвой нападения. По версии Ирины, дядя Пети первым начал ее толкать, а бывшую свекровь звезды она задела случайно — просто не контролировала ситуацию.