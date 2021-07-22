Больше не с Тимати. Катя Сафарова проводит время с новым парнем: кто он?

Судя по Stories в Instagram, на которых отмечена Сафарова, она проводит время с тороговцем криптовалютой Кристофером Ящинским. На видео девушка сидит рядом с парнем и машет рукой в камеру по время прогулки на яхте. На следующем видео Ящинского кормят оливками и делают массаж, и хоть лица Сафаровой на кадрах нет, предприниматель отметил ее аккаунт.