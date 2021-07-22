22.07.2021, 18:20
Больше не с Тимати. Катя Сафарова проводит время с новым парнем: кто он?(13)
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Победительница “Холостяка” Катя Сафарова, кажется, уже и не вспоминает свой недолгий роман с Тимати. Девушка сейчас находится в Испании, где отдыхает в компании другого молодого человека. Кто же он? — задается вопросом Peopletalk.
Судя по Stories в Instagram, на которых отмечена Сафарова, она проводит время с тороговцем криптовалютой Кристофером Ящинским. На видео девушка сидит рядом с парнем и машет рукой в камеру по время прогулки на яхте. На следующем видео Ящинского кормят оливками и делают массаж, и хоть лица Сафаровой на кадрах нет, предприниматель отметил ее аккаунт.
Кристофер Ящинский — создатель одного из самых популярных YouTube-каналов о криптовалюте MMCrypto. Согласно информации на сайте предпринимателя, его состояние на 2021 год составляет примерно 25 миллионов долларов.