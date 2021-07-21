21.07.2021, 19:42
“Это идиоты”: Макаревич обрушился на непривившихся россиян(18)
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В России со скрипом и скандалами, но все же идет процесс вакцинации населения. Многие звезды шоу-бизнеса уже сделали прививку, правда, мало кто распространяется какую именно вакцину ввели. Однако музыкант Андрей Макаревич рассказал не только об этом, но и высказался по поводу вакцинации вообще, — пишут Topnews.
Как пояснил Макаревич, для вакцинации он выбрал “Спутник V”, и его ожидания были вполне оправданы: “Весь научный мир ее хвалит, сам я ей привился, чувствую себя прекрасно, — сказал музыкант.
Отметим, что прививку он сделал несмотря на то, что в начале 2020 года переболел COVID-19 в легкой форме. И по большому счету привился, чтобы избежать болезни в будущем, либо сильных осложнений в случае инфицирования.
Тех же, кто отказывается проходить эту процедуру Макаревич откровенно назвал “идиотами”. “Я считаю, что те, кто не прививается, — это идиоты. И их, к сожалению, много… А чем мотивировано их пренебрежение… наверное, нашествием марсиан”, — высказался Макаревич.