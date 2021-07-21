“Это идиоты”: Макаревич обрушился на непривившихся россиян

Как пояснил Макаревич, для вакцинации он выбрал “Спутник V”, и его ожидания были вполне оправданы: “Весь научный мир ее хвалит, сам я ей привился, чувствую себя прекрасно, — сказал музыкант.

Отметим, что прививку он сделал несмотря на то, что в начале 2020 года переболел COVID-19 в легкой форме. И по большому счету привился, чтобы избежать болезни в будущем, либо сильных осложнений в случае инфицирования.

Тех же, кто отказывается проходить эту процедуру Макаревич откровенно назвал “идиотами”. “Я считаю, что те, кто не прививается, — это идиоты. И их, к сожалению, много… А чем мотивировано их пренебрежение… наверное, нашествием марсиан”, — высказался Макаревич.