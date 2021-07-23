Яна Рудковская назвала гонорар суррогатной матери своего второго сына

Рудковская заявила, что женщине во время беременности сняли квартиру в Санкт-Петербурге и оплатили все ее расходы. Гонорар суррогатной матери составил 23 тысячи евро.

“До Арсения наша мама выносила двоих суррогатных детей. Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал”, — цитирует Рудковскую Vogue.

Сын Рудковской и Плющенко Арсений родился 25 сентября 2020 года. Пара жената с 2009 года. Также у них есть восьмилетний сын Александр.