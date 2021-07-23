23.07.2021, 14:01
Яна Рудковская назвала гонорар суррогатной матери своего второго сына(2)
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Музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, сколько они заплатили суррогатной матери, родившей им сына Арсения, — сообщает Газета.ру.
Рудковская заявила, что женщине во время беременности сняли квартиру в Санкт-Петербурге и оплатили все ее расходы. Гонорар суррогатной матери составил 23 тысячи евро.
“До Арсения наша мама выносила двоих суррогатных детей. Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал”, — цитирует Рудковскую Vogue.
Сын Рудковской и Плющенко Арсений родился 25 сентября 2020 года. Пара жената с 2009 года. Также у них есть восьмилетний сын Александр.