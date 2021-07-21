Подросшие Красная Шапочка и Герда советского кино продолжают оскорблять друг друга

Напомним, в апреле этого года Елена Проклова рассказала о пережитом в 15 лет ужасе из-за связи с известным режиссером. Тогда Яна Поплавская была одной из тех, кто набросился на коллегу с гневной отповедью. Она обвинила актрису в “безумии” и заявила: “Свинья всегда грязь найдет”.

На днях Елена Игоревна смачно осадила исполнительницу роли Красной Шапочки в эфире шоу Андрея Малахова. Как отметила звезда, скорее всего, у коллеги возникла к ней личная неприязнь. “Яночка, что ли, никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?“ — удивилась актриса.

Поплавская на этот раз в ответ изобразила недоумение. “Мы общались с ней раньше как обычные люди, как коллеги. Никто не знает, что у этого человека в голове. Эта история Прокловой вызвала у меня шок”, — сокрушается артистка.

Как призналась Поплавская, у них с Прокловой даже есть общий чат, где они раньше поздравляли друг друга с православными праздниками. “Мне и в голову не могло прийти, что человек в таком возрасте подобное скажет. Мне известные актрисы прислали ссылки о ее безумных походах на телевидение. Когда я увидела, то была потрясена. Рассказывать от кого она беременна, когда живы жены, дети, внуки. Понимаете, о ком я говорю. Я не могу передать, какой у меня шок”, — цитирует Поплавскую “Телепрограмма”. Вероятно, поздравлять человека с православными праздникам, а затем назвать свиньей, не так обидно.