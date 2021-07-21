ВИДЕО | Тимон? Пумба? Нала? Нюша ждет второго ребенка

Нюша объявила о важном событии с помощью нового клипа на песню “Небо знает”. В финале ролика артистку запечатлели обнаженной на фоне полной луны. Одной рукой она прикрыла грудь, а другой — заметно увеличившийся живот.

Судя по формам, сейчас звезда находится на последних сроках беременности.

Поклонники пришли в восторг от радостной новости и поспешили поздравить знаменитость.

“Какой большой животик уже”; “У меня мурашки. Ты серьезно беременна?”; “Какая замечательная новость. Поздравляю от всей души”; “Вот это сюрприз! Очень круто, поздравляю вас с мужем”; “Ню, серьезно? Беременна второй крохой?”; “Как же я за тебя рада! Легкой беременности и родов”, — высказались они.

Напомним, Нюша уже около четырех лет счастлива в браке с президентом Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. У пары подрастает трехлетняя дочь Симба. Так что теперь поклонники певицы гадают, какой персонаж подарит имя втором ребенку.