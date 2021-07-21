Шоубиз
21.07.2021, 16:00

ВИДЕО | Тимон? Пумба? Нала? Нюша ждет второго ребенка

 
screenshot - youtube
Минувшей весной в Сети появились слухи о том, что Нюша (Анна Шурочкина) ждет второго ребенка. Тогда певица их опровергла, заверив, что сейчас полностью сосредоточена на карьере и воспитании дочки Симбы. Сегодня же звезда шокировал всех радостной новостью. Оказалось, что она действительно беременна, — радуется “КП”.

Нюша объявила о важном событии с помощью нового клипа на песню “Небо знает”. В финале ролика артистку запечатлели обнаженной на фоне полной луны. Одной рукой она прикрыла грудь, а другой — заметно увеличившийся живот.

Судя по формам, сейчас звезда находится на последних сроках беременности.

Поклонники пришли в восторг от радостной новости и поспешили поздравить знаменитость.

“Какой большой животик уже”; “У меня мурашки. Ты серьезно беременна?”; “Какая замечательная новость. Поздравляю от всей души”; “Вот это сюрприз! Очень круто, поздравляю вас с мужем”; “Ню, серьезно? Беременна второй крохой?”; “Как же я за тебя рада! Легкой беременности и родов”, — высказались они.

Напомним, Нюша уже около четырех лет счастлива в браке с президентом Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. У пары подрастает трехлетняя дочь Симба. Так что теперь поклонники певицы гадают, какой персонаж подарит имя втором ребенку.

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