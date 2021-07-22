Вау! Эстонская модель Кармен Педару попала на обложку всемирно известного модного журнала

“Новая обложка. Спасибо, Elle Spain”, — выразила слова благодарности журналу в своем Инстаграм топ-модель.

В прошлом году Кармен Педару рассказала порталу Kroonika, насколько сложно работать моделью: “Я недавно была на Канарских островах, где мы фотографировали летнюю одежду, но ветер там был ужасный. У меня была температура, но я как-то пережила”.

“Я была на сцене с температурой 41. За кулисами было очень плохо, но, выходя на сцену, берешь себя в руки и не чувствуешь ничего. Прилив адреналина внутри настолько силен, что не чувствуешь ни боли, ни какой-либо болезни.

Моим ногам приходилось терпеть сильную боль. Размер моей ноги 41, но показ обычно выполняется в обуви с размером 38 или 39. Часто приходится надевать обувь на три размера меньше. На большом пальце правой ноги мне сделали три операции. Ситуация иногда доходила до воспаления пальцев ног. Тем не менее, если засунула ногу в маленькую туфлю, идешь на сцену, и забываешь о боли.

Я помню, как однажды утром пошла на операцию на палец ноги и оттуда прямиком на показ Chanel. Когда после сцены я сняла обувь, нити швов разошлись. Мне пришлось срочно вернуться в больницу, чтобы снова зашить рану. А потом у меня еще было пять запланированных показов — пять показов в день на неделе моды — это нормально", — рассказала модель.