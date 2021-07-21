Муж Анастасии Заворотнюк в черном списке: против фирмы Петра Чернышева возбуждено дело

Муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев работает буквально на износ, чтобы обеспечить несчастной жене все необходимые обследования и процедуры. Чернышев занят в шоу Татьяны Навки. Кроме того, в Петербурге у него есть собственная школа фигурного катания. Когда-то компания была в долгах, как в шелках, однако, в 2019 году, когда у Заворотнюк нашли болезнь, фигурист выложился по максимуму и заработал за год более миллиона евро.

Сейчас ледовая школа, судя по всему, вновь в упадке. Бухгалтерская отчетность за 2020 год так и не была предоставлена, а на днях компания уже не впервые попала в “черный список” ФССП. Судебные приставы выбивают из фирмы-должника страховые взносы на жалкие 46 евро. За последние полтора года это уже 11-е подобное исполнительное производство: суммы везде небольшие — от 10 до 50 евро, но взыскивать их почему-то приходится в принудительном порядке.

“Это свидетельствует о том, что в компании либо нет внятного бухгалтера, который ведет дела, либо фирма брошена учредителями и является “спящей”, то есть существует только на бумаге, — объяснил юрист Михаил Алексеев, который разбирает “звездные” дела в своем телеграм-канале “Форс-мажор”. — Возможно, интерес к ней потерян, и вся необходимая отчетность сдается, лишь когда прилетают какие-то штрафы. Например, видно, что в 2018 году была выручка, с зарплаты сотрудников платились налоги. А сейчас — тишина”.

Однако, несмотря на грустные перспективы ледовой школы, бизнес у мужа Заворотнюк все-таки остался. Эксперт полагает, что фигурист ради экономии средств меняет юридическое лицо на менее затратную для себя форму индивидуального предпринимателя.