ВИДЕО | Юрий Антонов перенес экстренную трехчасовую операцию

Исполнителя прооперировали в частной клинике Вены. Артист остался доволен условиями и профессионализмом медиков. В то время, пока Юрий Антонов записывал видео для фолловеров, сотрудники больницы везли его в палату на инвалидном кресле.

Музыкант рассказал, что ему заменили искусственный сустав. Сама медицинская процедура длилась более трех часов. Юрий Антонов отметил, что уже приходит в себя после мучительной операции.

“Юрий Михайлович, дорогой, поправляйся скорее!!!“ — написал Андрей Державин. “Дорогой Юрий Михайлович, скорее поправляйтесь! Божьего благословения вам!“ — вторит ему Катя Лель. К ним присоединились Эмин Агаларов, Игорь Николаев, Денис Клявер, Игорь Крутой, Валерия и просто поклонники.

