Печальная новость для любителей музыки: в этом году фестиваль Weekend снова не состоится

“Мы ждали до последней минуты, чтобы понять, как развивается ситуация с коронавирусом. К сожалению, мы пришли к решению, что фестиваль, который собирает примерно 30 000 посетителей в день, невозможен в этой ситуации. Мы хотим обеспечить максимальную безопасность для посетителей, исполнителей и персонала. Из-за международной ситуации иностранным артистам очень сложно приехать в Финляндию”, — сказал менеджер по маркетингу фестиваля Weekend Festival Йендри Хейккинен.