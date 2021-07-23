Печальная новость для любителей музыки: в этом году фестиваль Weekend снова не состоится
“Мы ждали до последней минуты, чтобы понять, как развивается ситуация с коронавирусом. К сожалению, мы пришли к решению, что фестиваль, который собирает примерно 30 000 посетителей в день, невозможен в этой ситуации. Мы хотим обеспечить максимальную безопасность для посетителей, исполнителей и персонала. Из-за международной ситуации иностранным артистам очень сложно приехать в Финляндию”, — сказал менеджер по маркетингу фестиваля Weekend Festival Йендри Хейккинен.
Следующий год будет особенным во многих отношениях, так как Weekend, ставший одним из крупнейших фестивалей в Финляндии, отмечает свое 10-летие. “В следующем году мы обещаем одну из крупнейших фестивальных площадок, чтобы увеличить количество посетителей и внести больше разнообразия в программу. Увидимся менее чем через 350 дней”, — добавил Хейккинен.