ФОТО | Эстонская фитнес-модель, выигравшая скандальный свадебный конкурс, отпраздновала свадьбу стоимостью 20 000 евро

Как сама Кайса, так и несколько гостей со свадьбы поделились снимками в Instagram. На церемонии в Кейла-Йоа Кайса и Райго поклялись друг другу в верности, сообщает Kroonika.

Затем фотосессия и поздравления.

Также новобрачные станцевали свой свадебный танец, и фитнес-модель даже подготовила песню для своего любимого человека.

В феврале издание Buduaar вместе с компанией Mull Drinks объявило о большом свадебном конкурсе, где эстонская пара может выиграть свадьбу своей мечты стоимостью 20 000 евро, которая состоится в выбранный астрологами день — 21 июля 2021 года.

По информации издания, жених и невеста должны пригласить 40 гостей. Все остальное — платье, костюм, кольца, еда и напитки, фотограф, макияж, место проведения вечеринки, исполнители и все, что является частью идеальной свадебной вечеринки, — будут бесплатными для одной счастливой пары.

Десять пар вышли в финал большого свадебного конкурса, пять из которых были выбраны жюри-организаторами, а еще пять получили наибольшее количество голосов через Facebook. Всего в конкурсе приняли участие 163 пары, а победителями стали популярная в социальных сетях блогерша из Таллинна Кайса Абнер и Райго Кууснымм.

Все было хорошо до того момента, пока некоторые из финалистов не усомнились в правильности голосования. Один из участников Яан Маргус сказал Elu24, что подозревает победившую пару в сговоре с организаторами.

Kroonika связалась с Buduaar, чтобы выяснить информацию по поводу организации и проведения розыгрыша призов. Менеджер по маркетингу издания Дорис Касе ответила: “Свадебный конкурс от Buduaar от начала до конца был организован правильно и честно. Все обвинения и домыслы безосновательны. Проект создан с заботой, любовью и радостью. Благодарим всех участников и работаем над тем, чтобы летняя свадьба прошла успешно и вдохновила всех остальных”.

Kroonika также поговорила с победительницей Кайсой Абнер, которой задали вопрос по поводу беспокойств финалиста Яана Маргуса. “К сожалению, я была не в курсе беспокойств Яана, но по-человечески понимаю его негодование. Я сама спортсменка и знаю, как тяжело переживать эмоции, если ты не достигаешь желаемого результата”, — сказала Кайса.