Бизнес-день Station Narva будет посвящен трендам креативной экономики и новым бизнес-моделям
В рамках бизнес-дня в OBJEKT откроется выставка современной черно-белой фотографии 4+4=infinity и будет представлено приложение виртуальной реальности “Невидимая Нарва”, посвященное старой Нарве.
Бизнес-день Station Narva и OBJEKT проводится при поддержке Фонда интеграции, Startup Estonia и EAS Европейского фонда регионального развития.
Проходящий с утра до вечера пятницы, 6 августа бизнес-день в креативном инкубаторе OBJEKT, расположенном в нарвском комплексе Linda 2, будет посвящен креативным бизнес-моделям в контексте справедливого перехода в Ида-Вирумаа, включая продажу творчества и предоставление услуг, направления отраслевого образования, сотрудничество между разными секторами и влияние на экономику культурных мероприятий.
Перед началом основной программы в сером зале OBJEKT состоится открытие выставки современной черно-белой фотографии, которую курирует силламяэский художник Эдуард Зеньчик. В главном зале в 11 часов утра основательница творческого инкубатора OBJEKT Яна Будковская и главный организатор Station Narva Хелен Сильдна откроют бизнес-день приветственными речами.
В ходе обсуждения будут рассмотрены новые тенденции креативной экономики и бизнес-модели, в том числе роль женщин-предпринимателей. В дискуссии примет участие основатель директор PÖFF Тийна Локк-Трамберг, которую издание Variety в прошлом году включило в свой список из 50 наиболее влиятельных женщин глобальной творческой индустрии, а также Лийна Лаас — партнер-основатель венчурного фонда The Better Fund, поддерживающего гендерное равенство в отрасли стартапов.
Следующая дискуссия затронет сотрудничество между разными отраслями и совместный рост. В ней примут участие Сигрид Оявеэ, руководитель производства нового э-самоката CoModule, Юко-Март Кылар, директор Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, и Яанус Микк, генеральный директор OÜ Narva Gate, которое координирует план развития Кренгольма, утвержденного недавно в качестве национально значимого культурного сооружения.
Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирноваи композитор и продюсер, работающий на японском рекламном рынке, Сандер Мёльдер, примут участие в дискуссии об успешном брендинге и продвижении на международные рынки.
В конце бизнес-дня будет представлено приложение виртуальной реальности от BFM MEDIT “Невидимая Нарва”, которое позволяет отправиться на виртуальную экскурсию по старой Нарве, которую еще не настигли мартовские бомбардировки.
Программа:
Пятница, 6 августа 10:00–17:00
10:00 Утренний кофе и открытие фотовыставки 4+4=infinity
Выставка состоит из черно-белых снимков следующих современных художников: Эдуард Зеньчик, Михаил Зайцев, Анастасия Волкова, Александр Ключенков, Темури Хвингия, Каупо Киккас, Зураб Арабидзе, Рийна Варол. Куратор: Эдуард Зеньчик.
11:00 Открытие бизнес-дня и приветственные речи
Яна Будковская, основатель OBJEKT и руководитель Дня предпринимательства Station Narva
Хелен Сильдна, основатель и руководитель Station Narva
11:15–13:00 Тренды и новые бизнес-модели в креативной экономике
Анжелика Праткунас, руководитель проектов в ида-вирумааском отделении Startup Estonia
Тийна Локк-Трамберг, основатель и директор PÖFF
Юко-Март Кылар, директор Вильяндиской академии культуры Тартуского университета
Рейго Куйвйыги, руководитель Тартуского центра креативной экономики
Лийна Лаас, партнер-основатель венчурного фонда The Better Fund
Келли Турман, главный организатор конференции Biotoopia
13:00–14:00 Обед
14:00–15:00 Обсуждение: сотрудничество между разными отраслями и совместный рост
Мария Сморжевских-Смирнова, директор Нарвского музея
Яанус Микк, исполнительный директор OÜ Narva Gate
Лийна Лаас, партнер-основатель венчурного фонда The Better Fund
Юко-Март Кылар, директор Вильяндиской академии культуры Тартуского университета
15:00–17:00 Креативный сектор и работа на международных рынках
Рейго Ахвен, музыкант, создатель платформы Fairmus и клуба Philly Joe’s
Сигрид Оявеэ, руководитель команды Solaride
Мария Сморжевских-Смирнова, директор Нарвского музея
Яанус Микк, исполнительный директор OÜ Narva Gate
Сандер Мёльдер, композитор и продюсер
Александр Опенко, краевед, экскурсовод по Нарве
17:00–18:00 Презентация приложения виртуальной реальности “Невидимая Нарва”
Бизнес-день пройдет в гибридном формате — принять участие можно будет как на месте, в Нарве, так и онлайн на платформе Worksup.
Вход на бизнес-день гарантирует покупка фестивального абонементы Station Narva за 35 евро, который можно приобрести в Piletilevi, или отдельный билет за 15 евро, который продается в нашем онлайн-магазине shop.tmw.ee. Также к мероприятию возможно присоединиться онлайн через платформу Worksup, плата за онлайн-участие составляет 5 евро. Ученикам, студентам и пенсионерам участие в конференции бесплатное. Для владельцев фестивального абонемента и бесплатных билетов необходима предварительная регистрация.
В преддверии бизнес-дня, 5 августа, в OBJEKT пройдет технолагерь для девочек Unicorn Squad. Дополнительная информация и регистрация.
Бизнес-день Station Narva & OBJEKT поддерживают Фонд интеграции и Startup Estonia.
Фестиваль, который проводится в этом году в четвертый раз, стартует в четверг, 5 августа, с обсуждений BAZAR, экскурсий по городу и открытия работы Веры Гончуговой “Уличная библиотека”, которая победила в конкурсе городского искусства, организованном фестивалем Station Narva. В пятницу, 6 августа, в творческом инкубаторе OBJEKT в Linda 2 состоится бизнес-день.
6 и 7 августа состоится захватывающий тур по дачам, городские экскурсии, завтрак по-нарвски, бесплатные дневные концерты, которые пройдут по всему городу, а также будет представлена художественная программа от Нарвской арт-резиденции и Художественной галереи Нарвского музея. Музыкальная программа оба вечера пройдет в Нарвском музее и в Art Club Ro-Ro.
Фестиваль организован по правилам массовых мероприятий, которые помогают предотвратить распространение или заражение коронавирусом.
Дополнительная информация: