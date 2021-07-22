Сегодня в Тарту начинаются съемки отечественного семейного фильма “Умники”. Команда фильма ищет актеров-добровольцев(1)
Комедийный фильм для всей семьи расскажет историю о современном мире, в котором влияние на семейные отношения оказывают вездесущие стартапы и другие важные для молодежи темы. Главного героя, 13-летнего Оливера, сыграет Рубен Толк, а в роль его друга Сасся примерит на себя Роберт Александер Пеэтс. В ролях родителей Оливера выступят любимые многими актеры Маттиас Наан и Саара Пиус.
По словам режиссера Ингомара Вихмара, картина “Умники” расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом. Что нужно для того, чтобы семья была счастлива? “13-летние Оливер и Сассь мастерят на уроке труда подставку для очков в виде носа, которая неожиданно вызывает интерес о загадочного крупного инвестора. Тем временем отец Оливера, недавно попавший под сокращение, ищет новую работу. Возраст не позволяет друзьям самостоятельно управлять бизнесом, и они решают убить сразу двух зайцев — нанять отца Оливера и заодно спасти брак его родителей. Загвоздка в том, что отец Оливера не знает, что он работает на своего сына и его друга Сасся. Начинается игра в прятки, и уж совсем все идет не так, когда парни узнают, что на самом деле задумал таинственный инвестор”, — рассказал Вихмар.
Вихмар уверен, что “Умники” — универсальная и современная история, которая рассматривает актуальные для подростков темы, такие как новый мир стартапов и его влияние на семейные отношения, но подходит к этому свежо и с юмором: “Более широко фильм изучает и универсальный вопрос — в чем кроются успех и счастье в наше время? Картина “Умники” позволяет просто говорить о важных вещах и с детьми, и с родителями”.
Команда фильма ищет актеров-добровольцев и членов съемочной группы, желающих принять участие в производстве картины.
Добровольцев ждут на съемках в Тарту с 26.07 по 19.08 и в Таллинне с 25 по 29.08.
Работа на безвозмездной основе, съемочная группа обеспечивает интересный опыт и питание.
Актеры-добровольцы могут записаться здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfilVdOB7mn1mRvD649QXSA2h-zioTySUmUsn1TjiY8FR_jpw/viewform?fbclid=IwAR1TtQ0GwKWTuwGy_bmkQ4VRcsJ3MMZOcOG7HfowUu4r7tT-CefjMt_Zk1g
Мы ждет детей и взрослых. Детям требуется разрешение родителей.
В члены съемочной группы добровольцы могут записаться здесь: https://docs.google.com/forms/d/1XBwoSLFOzbJP3e6vee_twP1fkHLdn_AYKlZdAHrcAFw/edit
Действие “Умников” происходит в не самом большом эстонском городе, который живет в ритме реки, на которой он стоит. Дом Оливера расположен в тихом зеленом районе — такой можно найти в Меривялья или Ихасте. Это обычный двухэтажный дом среди таких же домов (разве что те немного лучше сохранились). К дому Оливера прилагается заросший сад причудливой формы, в котором растут плодовые кусты и деревья. За живой изгородью — роскошный дом богатого соседа (посреди аккуратно подстриженного газона даже есть большой бассейн). Друг Оливера Сассь живет в одном из множества построенных в конце 80-х пятиэтажек. Бетонные джунгли противопоставляются сонным улочкам зеленого района с частной застройкой — в стеклянных высотках принимают важные решения и руководят большими компаниями. Для Оливера и Сасся это все равно что Уолл-стрит.
Фильм производит продюсерская компания Nafta Films, представившая фильм для всей семьи “Тайное общество Супилинна” и признанный в прошлом году лучшей отечественной картиной шпионский боевик “O2”. Nafta Films также сопродюсирует трилогию “Аптекарь Мельхиор”, первая часть которой выйдет предстоящей осенью.
Режиссер картины Ингомар Вихмар работает в театре “Эндла” режиссером-постановщиком и художественным руководителем. На его счету такие работы, как “Трамвай „Желание“” в театре “Эндла”, “Расцвет” и “Луна для пасынков судьбы” Эстонского драматического театра, а также “Радости среднего возраста” в Тартуском новом театре. Оператор “Умников” — Хейко Сикка (“Рождество Эйи в Тондикаку”, “Полярный мальчик”); сценарист — Мартин Алгус (“Болото”, “Герои”, “Предатель”); художник — Аннели Арусаар (“Дни, которые сбили с толку”, “Скандинавская тишина”, “Озеро Бодом”); художник по костюмам — Яанус Вахтра (Гран-при Каннского кинофестиваля “Купе номер шесть”, “Ноябрь”, “Последние”). Музыку к фильму написал Лесли Лааснер, известный под псевдонимом Leslie De Bass. Продюсером выступает Эско Рипс (“O2”, “Тайное общество Супилинна”, “Аптекарь Мельхиор”).
В картине снимутся: Рубен Толк, Луми Соометс, Роберт Александер Пеэтс, Эло-Мирт Оя, Нора-Мия Пай, Альберт Мийна, Маттиас Наан, Саара Пиус, Майт Мальмстен, Прийт Лоог, Лаури Небель, Таави Тепленков, Клеэр Майбаум-Вихмар, Янек Йоост, Пирет Симсон, Таня Михайлова-Саар, София Михайлова, Нильс Маттиас Стейнберг, Марго Митт, Карита Вайкъярв, Эрик Соасепп, Ахто Ааремяэ, Кайдо Палу, Аге Плоом, Юта Киллинг, Эрки-Мартин Лепик, Тыну Каппер, Эрик Вент, Макс Ыйспуу, Маргус Роозипуу и Каарел Ныммик.
Съемки “Умников” продлятся в Тарту и Таллинне до конца августа. В кинотеатрах фильм можно будет увидеть осенью 2022 года. Бюджет картины составит миллион евро. Производство фильма финансируют: Эстонский институт кино, фонд “Капитал культуры Эстонии”, Elisa и Creative Europe Media.