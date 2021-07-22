Сегодня в Тарту начинаются съемки отечественного семейного фильма “Умники”. Команда фильма ищет актеров-добровольцев

Комедийный фильм для всей семьи расскажет историю о современном мире, в котором влияние на семейные отношения оказывают вездесущие стартапы и другие важные для молодежи темы. Главного героя, 13-летнего Оливера, сыграет Рубен Толк, а в роль его друга Сасся примерит на себя Роберт Александер Пеэтс. В ролях родителей Оливера выступят любимые многими актеры Маттиас Наан и Саара Пиус.

По словам режиссера Ингомара Вихмара, картина “Умники” расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом. Что нужно для того, чтобы семья была счастлива? “13-летние Оливер и Сассь мастерят на уроке труда подставку для очков в виде носа, которая неожиданно вызывает интерес о загадочного крупного инвестора. Тем временем отец Оливера, недавно попавший под сокращение, ищет новую работу. Возраст не позволяет друзьям самостоятельно управлять бизнесом, и они решают убить сразу двух зайцев — нанять отца Оливера и заодно спасти брак его родителей. Загвоздка в том, что отец Оливера не знает, что он работает на своего сына и его друга Сасся. Начинается игра в прятки, и уж совсем все идет не так, когда парни узнают, что на самом деле задумал таинственный инвестор”, — рассказал Вихмар.

Вихмар уверен, что “Умники” — универсальная и современная история, которая рассматривает актуальные для подростков темы, такие как новый мир стартапов и его влияние на семейные отношения, но подходит к этому свежо и с юмором: “Более широко фильм изучает и универсальный вопрос — в чем кроются успех и счастье в наше время? Картина “Умники” позволяет просто говорить о важных вещах и с детьми, и с родителями”.

Команда фильма ищет актеров-добровольцев и членов съемочной группы, желающих принять участие в производстве картины.

Добровольцев ждут на съемках в Тарту с 26.07 по 19.08 и в Таллинне с 25 по 29.08.

Работа на безвозмездной основе, съемочная группа обеспечивает интересный опыт и питание.