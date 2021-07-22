ВИДЕО | Смотрите клип на песню “Children of the Night”, выпущенную к эстонской комедии “Дети ночи”

Песня родилась в коллаборации Янека Мурда (музыка и продюсирование) и Хирра Иннокента Вайнола (слова и вокал). По словам Янека Мурда, фильму нужна была увлекательная поп-композиция, которая хорошо бы дополнила повествование о событиях, разворачивающих ночью: “Стремительный сюжет позволил создать не уступающую ему заглавную песню. Легкая увлекающая композиция “Children of the Night” одинаково хорошо звучит как вместе с вокалом, так и в инструментальной версии. Если заглавная песня была написана специально для фильма, то в остальном саундтреке я использовал много современной эстонской музыки, но множество старых хитов узнают и родители нынешних тинэйджеров”.

Исполнитель песни Хирр Инокент Вайнола говорит, что ее текст довольно неплохо описывает заводную вечеринку: “Когда в самый разгар веселья у всех эмоции на взводе, то иногда возникает такое интенсивное состояние сознания, что на минутку нужно замедлиться и переварить ситуацию. Песня именно об этом”.

Режиссер Прийт Пяэсуке о саундтреке к фильму: “С Янеком я знаком еще с тех пор, как он учился в Институте художеств и играл в коллективе Borax. Я был очень рад, когда он согласился написать саунтрек к фильму и стать нашим музыкальным консультантом. Уже по первой демоверсии песни “Children of the Night” я понял, что она идеальная — Янек и Хирр очень точно поймали настроение фильма. По мне это одна из лучших композиций фильма и одна из самых моих любимых песен Янека, без сомнений”. Пяэсуке добавил, что выбранные для клипа сцены из фильма отлично передают его настроение.

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