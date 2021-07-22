ВИДЕО | Смотрите клип на песню “Children of the Night”, выпущенную к эстонской комедии “Дети ночи”
Песня родилась в коллаборации Янека Мурда (музыка и продюсирование) и Хирра Иннокента Вайнола (слова и вокал). По словам Янека Мурда, фильму нужна была увлекательная поп-композиция, которая хорошо бы дополнила повествование о событиях, разворачивающих ночью: “Стремительный сюжет позволил создать не уступающую ему заглавную песню. Легкая увлекающая композиция “Children of the Night” одинаково хорошо звучит как вместе с вокалом, так и в инструментальной версии. Если заглавная песня была написана специально для фильма, то в остальном саундтреке я использовал много современной эстонской музыки, но множество старых хитов узнают и родители нынешних тинэйджеров”.
Исполнитель песни Хирр Инокент Вайнола говорит, что ее текст довольно неплохо описывает заводную вечеринку: “Когда в самый разгар веселья у всех эмоции на взводе, то иногда возникает такое интенсивное состояние сознания, что на минутку нужно замедлиться и переварить ситуацию. Песня именно об этом”.
Режиссер Прийт Пяэсуке о саундтреке к фильму: “С Янеком я знаком еще с тех пор, как он учился в Институте художеств и играл в коллективе Borax. Я был очень рад, когда он согласился написать саунтрек к фильму и стать нашим музыкальным консультантом. Уже по первой демоверсии песни “Children of the Night” я понял, что она идеальная — Янек и Хирр очень точно поймали настроение фильма. По мне это одна из лучших композиций фильма и одна из самых моих любимых песен Янека, без сомнений”. Пяэсуке добавил, что выбранные для клипа сцены из фильма отлично передают его настроение.
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Информация о фильме:
Главные роли в комедии “Дети ночи” исполнили Элис Сийль, Грете Конкси и Пирет Крумм. Роли второго плана сыграли Март Мюйрисепп (“Встреча выпускников”), Кристьян Люйс (“Взять или уйти”), Ало Кырве (“O2”), Лийс Лемсалу (“Рождество Эйи в Тондикаку”), Арго Аадли (“Товарищ ребенок”), Лаури Педая (“Класс”, телесериал “Кухня”), Отт Лепланд (“Чертова пятница”), Юссь Хаасма (“Дни, которые сбили с толку”), Мийка Пихлак (“В тихом омуте…”), Лийса Сааремяэль и Аманда Хермийне Кюннапас (сериал “Контора мести”, “Клуб подушек”), Пеэтер Оя (сериал “Ловушка”), Лайне Мяги (“Класс”, сериал “ЭССР”) и Яуне Киммель.
Режиссер-постановщик фильма — Прийт Пяэсуке (“Конец цепи”), сценарист — Эверт Киви, оператор и сосценарист — Март Раун, художник — Кадри Кууслер, художник по костюмам — Герли Тинн, художник по гриму — Маарья Вийкмаа, композитор — Янек Мурд, звукорежиссер — Хармо Калласте, продюсер — Марианне Острат.
Поддержку в производстве картины оказывают: Эстонский институт кино, фонд Eesti Kultuurkapital (“Капитал культуры”), TV3, High Voltage, Балтийский институт кино, медиа, искусств и коммуникации Таллиннского университета, ночной клуб HALL, Valge Klaar, Художественный городок ARS, Fritz-Kola Eesti, Digital Sputnik, 1 Agentuur, Jungent, Kopli Couture, X-rent, Wolt, Alasti Kino, Alexela, ресторан Lumi, Põhjala tehas, Pro Beauté OÜ, Eucerin, Davines и Tuukri Autokeskus.
Смотрите комедию “Дети ночи” в кинотеатрах по всей Эстонии.