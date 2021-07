Группа Mess-Mend презентует свой первый видеоролик

screenshot

Видео на песню Never do the same с дебютного альбома One было снято ещё в конце мая, после чего была совершена кропотливая работа по сведению и покадровой обработке картины в целом. Видеоряд очень хорошо передаёт настроение царившее на площадке, которую выбрали для сюжета. Локация интересная и многим известная — побережье порта Какумяе (Kakumäe haven). Получилось красивое летнее полотно, не смотря на то, что в самой песне речь идёт о дожде в некотором смысле.