22.07.2021, 16:31
Группа Mess-Mend презентует свой первый видеоролик(2)
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Видео на песню Never do the same с дебютного альбома One было снято ещё в конце мая, после чего была совершена кропотливая работа по сведению и покадровой обработке картины в целом. Видеоряд очень хорошо передаёт настроение царившее на площадке, которую выбрали для сюжета. Локация интересная и многим известная — побережье порта Какумяе (Kakumäe haven). Получилось красивое летнее полотно, не смотря на то, что в самой песне речь идёт о дожде в некотором смысле.
"Мы не знали тогда, что лето 2021 будет настолько щедрым на тепло и радовались этому солнечному дню в конце мая. Мы изрядно подмёрзли, на самом деле, хотя ни в одном сюжете вы этого не заметите. Хотим поблагодарить съёмочную команду, которая представляла симбиоз нескольких креативных команд. Основную работу проделали Александр “Санчоус”
Енотов и Андрей “Горыныч” Щербо. Конечно же, отдельной благодарности заслуживает наш директор Юрий “Юрбан” Новиков, который организовал и координировал весь процесс от начала и до последней, завершённой версии ролика“ — говорит Антон Горчаков, лидер группы Mess-Mend.
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