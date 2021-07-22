Переиграли. Спектакль с Бузовой отменен

Ранее предполагалось, что Бузова снова выйдет на главную театральную сцену страны в начали осени. Сейчас же планы кардинально поменялись, о чем детально рассказал заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин.

“Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова (худрука МХАТа). Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто слышал, что он решил спектакль перенести. Просто убрали эту тему и все”, — признался Прилепин.

Напомним, Бузова исполнила в “Чудесном грузине” роль певицы Бэллы Шанталь. Актерское сообщество в большинстве своем критиковало руководство театра, сделавшее выбор в пользу непрофессиональной артистки. Эдуард Бояков же был вполне доволен игрой экс-ведущей “Дома-2”.

“Приглашенные актеры Георгий Иобадзе и Ольга Бузова снимают все вопросы и сомнения. Протестовать против этих исполнителей могут либо глупцы, либо откровенные ангажированные хейтеры. Новый МХАТ, сознательно идя на вызов, связываясь с темой Сталина и хайпом про Бузову, в очередной раз в этом сезоне диктует повестку — и эстетическую, и информационную”, — делился худрук МХАТа.