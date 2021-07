ВИДЕО | Ого! Cascada ни капли не постарела и позвала эстонцев на фестиваль "We love the 90’s"

Группа Cascada известна своими хитами “Everytime We Touch”, который одержал победу на World Music Award в 2007 году, также “What Hurts the Most”, который штурмовал чарты в 2008, и “Evacuate The Dancefloor” — этот сингл стал первым в чартах Великобритании, Германии и в других странах. Также эта композиция заняла первое место в чарте радиостанции “Love Radio” в России. По всему миру было продано более 20 миллионов копий трёх альбомов.