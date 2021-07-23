“Их мужья всегда на моей стороне”: Фитнес-блогер Юлия Смоли ответила хейтерам, зачем выставляет откровенные фото

По словам Юлии, за ее спиной раньше постоянно шептались, и сейчас продолжают это делать. “В основном женщины. Мужчины меньше. Конечно же и сейчас не без этого, но стали видны принципиальные позиции:

Женщины приятельницы, что не сильно близки мне, редко что то мне говорят про мой блог, стараясь эту тему обходить со мной стороной (между собой, конечно, они удивляются “как я так откровенна в своём блоге” и “зачем такие секси фото”, а вот их мужья, открыто (и не очень) всегда на моей стороне. Нет, не путайте, это не симпатия эротического характера, это просто поддержка и не понимание — в чем собственно проблема?“ — написала фитнес-блогерша.

Юлия считает, что все мужчины любят эстетику: “Это не значит, что если жена не соответствует их эстетике они ее не любят. Конечно же нет, любят не за это. Не стоит ревновать. Возможно любому мужчине хочется, чтобы его жена была было немножечко смелей.

Когда люди приходят в фотогалерею и видят красивую фотографию, они могут восхищаться, но когда они понимают, что за этой фото стоит знакомый человек и они его знают, возникает масса вопросов. Зачем, почему, какого х… и что то там не так”. — поделилась Смоли.

Также Юлия написала в Инстаграм, что люди становятся свободнее от своих предрассудков: “На свой день рождения я получила несколько неожиданных поздравлений, люди, которые очень консервативных взглядов сказали мне, что уважают меня за мою смелость и считают, что мир стоит именно на смелых людях. Не знаю что тут смелого сфотографироваться в трусах. На мне чертовски приятно. Спасибо”.

“Вообще если бы не Юваль Ной Харари я бы и не знала, что сплетни — двигатель эволюции. Так что данное фото — сугубо для эволюции. критики мои, Даже самые вредные, люблю вас”, — написала в конце Юлия.

Часто ли Вы сталкиваетесь с критикой в свой адрес? Делитесь в комментариях!