“Будет ВИЧ”: Анастасия Волочкова пополнила ряды антипрививочников

“Я не буду вакцинироваться. Люди, вы что? Я просто слушала много высказываний исследователей западных и американских: пока еще непонятно, что это за вакцина. Я просто не буду рисковать своим организмом, своим здоровьем. Принудительно это невозможно сделать. И никто не имеет права заставить”, — отрезала Волочкова.

Но если этот пассаж привычно слышать не только от оголтелых противников вакцинации, но и от сомневающихся граждан, то следующий ляп балерины оказался еще незауряднее: “Я просто слышала, что эти вакцины могут провоцировать в организме — не сейчас, а в процессе и последствии времени — и онкологические заболевания, и ВИЧ, и так далее”.

Напомним, что для заражения вирусом иммунодефицита необходимо получить существенную каплю крови, семенной жидкости (или молока матери с ВИЧ в случае с грудным кормлением). Она должна попасть в кровоток, а человек, которому она принадлежит, должен иметь высокую вирусную нагрузку.

Заражать ВИЧ через вакцины от коронавируса — это новое слово в повестке противников вакцинации. Даже лучше, чем чипирование от Билла Гейтса.

Полностью интервью доступно на YouTube.