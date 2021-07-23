Шоубиз
23.07.2021, 11:38

“Легкое восстановиться не может”: пульмонолог расшифровал КТ МакSим

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screenshot - youtube
Певица МакSим уже больше месяца находится в коме. Врач оценил результаты очередного КТ. Увы, в целом его объяснение происходящего не очень оптимистично, — сообщают “Дни”.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин оценил результаты последнего КТ МакSим и расшифровал его. Комментарий врача приводит телеграм-канал Life Shot.

“Происходит нарастание жидкости до 600 мл (при обследовании от 5 июля было 200 мл, потом возросло до 400 мл). Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении легких… И легкое после распада восстановиться не может”, — заключил медик.

Однако врач пролил и луч надежды на выздоровление МакSим. Он сказал, что слева на снимке видит меньшую инфильтрацию. Это говорит о том, что коронавирусная инфекция может отступать. Но это не исключает осложнений, которые могут оказаться еще хуже.

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