26.07.2021, 09:03
ФОТО | Какая милая! Помните ли вы, как выглядела Элина Борн в самом начале своей музыкальной карьеры?
Foto: Karli Saul
Звукозаписывающая компания Universal Music Estonia решила напомнить подписчикам у себя в Инстаграме, как выглядела популярная певица Элина Борн в самом начале своего музыкального пути, почти 9 лет назад.
На фотографии Элина держит желтую карточку на эстонском музыкальном реалити-шоу Eesti otsib superstaari (“Эстония ищет Суперзвезду”), на которой написано поздравление, что она прошла во второй тур, который состоится 11-12 сентября 2012 года.
Элине тогда было 18 лет, она еще училась в гимназии, а ее наставником был Отт Лепланд.
В том же сезоне Eesti otsib superstaari участвовал музыкант Карл-Эрик Таукар. Победителем стал Расмус Ряндвее, а Элина заняла второе место.
В 2012 году Элина Борн выступила с песней Adele — Skyfall.