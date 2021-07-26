ФОТО | Какая милая! Помните ли вы, как выглядела Элина Борн в самом начале своей музыкальной карьеры?

На фотографии Элина держит желтую карточку на эстонском музыкальном реалити-шоу Eesti otsib superstaari (“Эстония ищет Суперзвезду”), на которой написано поздравление, что она прошла во второй тур, который состоится 11-12 сентября 2012 года.

Элине тогда было 18 лет, она еще училась в гимназии, а ее наставником был Отт Лепланд.

В том же сезоне Eesti otsib superstaari участвовал музыкант Карл-Эрик Таукар. Победителем стал Расмус Ряндвее, а Элина заняла второе место.

В 2012 году Элина Борн выступила с песней Adele — Skyfall.