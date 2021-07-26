ФОТО | Министр Кейт Пентус-Розиманнус снялась в трогательной фотосессии на последнем месяце беременности

Прекрасное время ожидания малыша родители запомнят благодаря фотографу Марилин Леенурме, во время фотосессии был также сделан снимок Кейт интимного характера. “Я достигла внутреннего спокойствия, и наслаждаюсь каждым днем ​​ожидания”, — призналась Кейт.

Уже в течение двух недель Кейт Пентус сосредоточена только на себе и своем будущем ребенке, и готовится к предстоящему большому событию. Однако переход от рабочего режима к отдыху занял некоторое время: “Начало декретного отпуска действительно было таким, что телефонные звонки и электронные письма не прекращались. Я все еще помогаю решать какие-то быстрые вещи, но пока я в первую очередь нахожусь на волне приближающегося жизненного события. Замена организована, как и во время обычных отпусков. Некоторое время перед декретом я сама была, так сказать, и министром финансов, и министром предпринимательства, и министром государственного управления”.