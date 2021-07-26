Разное
26.07.2021, 12:59

ФОТО | Министр Кейт Пентус-Розиманнус снялась в трогательной фотосессии на последнем месяце беременности

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Эксклюзивные кадры!
Marilin Leenurm
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (45 лет), которая находится в декретном отпуске, и ее муж Рейн Розиманнус (52 года) берут от жаркого лета максимум, чтобы насладиться последними неделями наедине — первый ребенок пары должен родиться уже в августе в созвездии Льва.

Прекрасное время ожидания малыша родители запомнят благодаря фотографу Марилин Леенурме, во время фотосессии был также сделан снимок Кейт интимного характера. “Я достигла внутреннего спокойствия, и наслаждаюсь каждым днем ​​ожидания”, — призналась Кейт.
Уже в течение двух недель Кейт Пентус сосредоточена только на себе и своем будущем ребенке, и готовится к предстоящему большому событию. Однако переход от рабочего режима к отдыху занял некоторое время: “Начало декретного отпуска действительно было таким, что телефонные звонки и электронные письма не прекращались. Я все еще помогаю решать какие-то быстрые вещи, но пока я в первую очередь нахожусь на волне приближающегося жизненного события. Замена организована, как и во время обычных отпусков. Некоторое время перед декретом я сама была, так сказать, и министром финансов, и министром предпринимательства, и министром государственного управления”.

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